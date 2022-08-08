الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار بغزة وتشيد بجهود مصر في استعادة الهدوء

رحب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، بإعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي .. مشيدا بجهود مصر للمساعدة في استعادة الهدوء.



وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة - في بيان وفق مركز إعلام الأمم المتحدة - أن جوتيريش دعا الأطراف كافة إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.



وأعرب جوتيريش، في البيان، عن شعوره بحزن عميق إزاء الخسائر في الأرواح والإصابات، بما في ذلك الأطفال، من الغارات الجوية في غزة والإطلاق العشوائي للصواريخ باتجاه إسرائيل من مراكز سكنية في غزة من قبل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وجماعات مسلحة أخرى.



وأشار الأمين العام إلى أن الأعمال العدائية ساهمت في حدوث حالة طوارئ إنسانية، حيث تم إغلاق المعابر المؤدية إلى غزة وأثر انقطاع التيار الكهربائي على المرافق والإمدادات الأساسية، إذ دُمرت أو لحقت الأضرار بمئات المباني والمنازل، مما ترك الآلاف من الفلسطينيين بلا مأوى.



وأكد "جوتيريش" من جديد التزام الأمم المتحدة بتحقيق حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي، والاتفاقات السابقة وأهمية استعادة أفق سياسي.



وشدد على "أن وحده الحل السياسي المستدام عن طريق التفاوض هو الذي سينهي، بشكل نهائي، دورات العنف المدمرة هذه ويؤدي إلى مستقبل سلمي للفلسطينيين والإسرائيليين على حدّ سواء".