محافظ جنوب سيناء يفتتح دار الضيافة بمحيط مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، دار الضيافة بمحيط مجلس مدينة شرم الشيخ الرقمي الجديد، والذي جرى إنشاؤه لخدمة ضيوف المحافظة.

وتابع المحافظ مستوى التجهيزات والخدمات بالمبنى، ووجه بضرورة الحفاظ على هذا الصرح الجديد، مع إجراء أعمال الصيانة الدورية له حفاظًا على رونق وجمال المبنى.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن المبنى يتضمن 11 غرفة فندقية بواقع 7 سويت و4 غرفة دبل، وكل غرفة مزودة بالتكييفات والأثاث وكافة الأجهزة الكهربائية لخدمة ضيوف المحافظة، إضافة إلى عددًا من المكاتب الإدارية والمخازن.

وأوضح المحافظ أن المبنى يطل مباشرة على الحديقة المركزية من كافة الاتجاهات، وهذا يعطى منظر جمالي مبهر للنزلاء في دار الضيافة، كما جرى تجهيزه على أعلى مستوى بكافة الكماليات التي تعمل على راحة النزلاء.

شهد الافتتاح اللواء أحمد الاسكندرانى سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ.