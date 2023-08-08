أنتوني تايلور حكما لمباراة تشيلسي وليفربول في الجولة الأولى من البريميرليج

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استقرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» على حكم قمة ليفربول وتشيلسي، في الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2023-2024.

ليفر يحل ضيفًا على تشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، في السادسة والنصف مساء يوم 13 أغسطس، على ملعب ستامفورد بريدج.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي، أنتوني تايلور، لإدارة مباراة الريدز أمام البلوز في أول قمم الدوري الإنجليزي.

وتنطلق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 11 أغسطس، حيث يستضيف فريق أرسنال نظيره فريق نوتنجهام فورست على ملعب الإمارات، بينما يواجه حامل اللقب فريق مانشستر سيتي نظيره فريق بيرنلي الصاعد حديثا إلي البطولة الإنجليزية.

وتختتم الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج يوم 14 أغسطس، بمواجهة مانشستر يونايتد أمام نظيره فريق وولفرهامبتون على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.