أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش استنفر قواته البحرية بعد خرق الجيش الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية.

وقالت قناة «الميادين»، إن الزوارق البحرية الإسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية اللبنانية، ما دفع بالجيش إلى استنفار قواته البحرية أمام تلك الزوارق.

وبثت القناة، مقطع فيديو يوثق رصد خرق الزوارق الإسرائيلية للمياه الإقليمية في منطقة الناقورة اللبنانية، بالتوازي مع مواكبة الجيش اللبناني لجولة لعشرات الصحفيين على الحدود الجنوبية مع إسرائيل.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية، توترا خلال الأشهر القليلة الماضية، خاصة مع إقدام السلطات الإسرائيلية على بناء بلوكات إسمنتية قرب منطقة بعثائيل في تلال كفرشوبا اللبنانية، وهو ما يعد خرقا لما يسمى «خط الانسحاب» غير المعترف به لبنانيا بنحو 3 أمتار، وبعرض يزيد على 10 أمتار.