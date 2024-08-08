تثبيت أسعار الفائدة في الهند مع استمرار التضخم أعلى من المستهدف

قرر بنك احتياط الهند (المركزي) اليوم الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للاجتماع التاسع على التوالي في ظل استمرار معدل التضخم فوق النطاق المستهدف.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن 4 من بين 6 أعضاء في لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي صوتوا لصالح استمرار سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 5ر6% وهو ما توقعه جميع المحللين الذين استطلعت بلومبرج رأيهم وعددهم 43 محللا باسثناء محلل واحد فقط. كما قررت اللجنة التي تستمر دورتها 4 سنوات وتنتهي في أكتوبر المقبل استمرار السياسة النقدية المتشددة نسبيا.

يأتي ذلك في حين ارتفع معدل التضخم في الهند خلال يونيو الماضي إلى 08ر5% وهو ما يزيد بمقدار نقطة مئوية كاملة عن المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي ويبلغ 4%. ويعقد ارتفاع أسعار الغذاء في الهند محاولات البنك المركزي لبدء خفض أسعار الفائدة في حين حذر محافظ البنك شاكتيكانتا داس في وقت سابق من التسرع في بدء خفض الفائدة فبل السيطرة الكاملة على التضخم.

وقال داس في خطاب مباشر من مدينة مومباي إن التضخم مازال "عنيدا" ويرفض التراجع، "وبدون استقرار الأسعار لا يمكن أن يصبح النمو الاقتصادي القوي مستداما، ويجب أن تظل السياسة النقدية هادفة لخفض التضخم".