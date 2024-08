تعيش بريطانيا اضطرابات عنيفة في الشارع لأول مرة في تاريخها امتدت لأسبوع، حيث تم إلغاء مواعيد الأطباء العامين والمستشفيات، بينما أغلقت الحانات والمتاجر والمكاتب أبوابها لأن الموظفين خائفون للغاية من الذهاب إلى العمل، بينما تستعد البلاد لمزيد من الفوضى "اليمينية المتطرفة".

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أمس الأربعاء، إن "بلطجية اليمين المتطرف" يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل المشفرة للتخطيط للعنف في جميع أنحاء المملكة المتحدة الليلة.

وأشارت الصحيفة، إلى تجنيد ما يقرب من 6000 ضابط شرطة بعد ظهور قائمة بـ38 موقعًا يمكن للمتظاهرين إحداث الفوضى فيها، بما في ذلك مراكز الهجرة وملاجئ اللاجئين ومنازل المحامين في وقت متأخر من الليلة الماضية.

وأظهرت رسائل مسربة من قنوات تيليجرام اليمينية المتطرفة، أن المشاركين فيها هددوا حياة النشطاء المناهضين للعنصرية، باستخدام عبارات مسيئة وتبادل النصائح حول كيفية "تغطية أنفسهم" أثناء استعدادهم لمظاهرات جديدة اليوم.

وأدت الفوضى التي اجتاحت شوارع بريطانيا -منذ زعم كثيرون أن 3 فتيات تعرضن للطعن على يد مهاجر في مدرسة رقص بساوثبورت الأسبوع الماضي- إلى توقف أجزاء من البلاد، مع إلغاء المواعيد الطبية لأن الموظفين خائفون للغاية من الذهاب إلى العمل.

وتبين أن أحد مكاتب المحاماة المتخصصة في قضايا الهجرة المدرجة على قائمة المطلوبين قد أغلق أبوابه هذا الصباح، كما قامت مؤسسات تجارية أخرى بما في ذلك الحانات ومصففي الشعر باتباع نفس النهج، في حين تستعد المجتمعات الخائفة لموجة جديدة من العنف وتلجأ إلى الشرطة لحمايتها.

يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه السلطات المشاركين من أنهم قد يواجهون اتهامات بالإرهاب فيما يتعلق بأعمال الشغب التي حرض عليها بعض الشخصيات على الإنترنت، في حين يواجه أكثر من 100 شخص بالفعل مواعيد المحكمة بسبب أعمال الشغب، بالإضافة لأعمال واسعة من السرقة والنهب.

