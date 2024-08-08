 أول تعليق من زيزو بعد إصابته في مباراة مصر والمغرب - بوابة الشروق
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أول تعليق من زيزو بعد إصابته في مباراة مصر والمغرب

محمد عاطف
نشر في: الخميس 8 أغسطس 2024 - 10:48 م | آخر تحديث: الخميس 8 أغسطس 2024 - 10:48 م

علق أحمد سيد «زيزو» لاعب فريق الزمالك، على إصابته خلال مواجهة المنتخب المصري الأوليمبي مع نظيره المغربي، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، في مباراة الميدالية البرونزية لمنافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

وكان المنتخب المصري قد خسر أمام نظيره المغربي بسداسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب لا بوجوار مساء اليوم الخميس، في أولمبياد باريس.

وكتب زيزو عبر حسابه الشخصي على منصة «إنستجرام»: «الحمد لله في السراء والضراء.. الحمد لله في النعيم والشقاء.. الحمد لله في الصحة والداء.. الحمد لله في النعمة والبلاء.. الحمد لله في كل قضاء».

يُذكر أن زيزو أصيب في العضلة الخلفية خلال أحداث الشوط الأول من مباراة منتخبي مصر والمغرب.


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