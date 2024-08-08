معاون كامالا هاريس: لم توافق على مناقشة حظر الأسلحة على إسرائيل

قال معاون لنائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس، الخميس، إن المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية، لم توافق على مناقشة فرض حظر على الأسلحة التي تقدمها واشنطن إلى إسرائيل، في تبادل للآراء مع نشطاء مؤيدين للفلسطينيين يطالبون بتغييرات في السياسة الأمريكية تجاه تل أبيب، في غمار الحرب على غزة.

كانت حركة "غير ملتزم" الأمريكية قالت، في وقت متأخر مساء الأربعاء، إن هاريس، "أبدت تعاطفها وأعربت عن استعدادها لعقد اجتماع مع زعماء الحركة لمناقشة حظر الأسلحة" أثناء حدث انتخابي في ديترويت، بحسب المعاون.

وقال المعاون الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، إن هاريس لم تعلن استعدادها لمناقشة حظر الأسلحة، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

لكن متحدثاً باسم الحملة قال إن هاريس أبلغت أعضاء الجالية المسلمة والفلسطينية بأنها ستظل على تواصل معهم بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة.