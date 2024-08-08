كوريا الجنوبية: التحالف مع واشنطن يعرقل تطويرنا لأسلحة نووية

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون-سيك، إن بلاده ربما تتسبب في صدع لتحالفها مع الولايات المتحدة، وتُحدث هزة للأسواق المالية، إذا بدأت في تصنيع أسلحة نووية، رافضاً دعوات محلية متكررة لامتلاك ترسانة نووية لردع كوريا الشمالية.

وفي ظل سعي كوريا الشمالية لتوسيع قدراتها النووية والصاروخية بشكل سريع، دعا المزيد من المسئولين الكوريين الجنوبيين، وقادة الحزب الحاكم المحافظ الذي ينتمي إليه الرئيس يون سوك يول، خلال الأشهر الماضية إلى تطوير أسلحة نووية.

وتأجج الجدل في ظل احتمالية فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بولاية أخرى، إذ سبق أن اشتكى ترامب من تكلفة الوجود العسكري الأمريكي في كوريا الجنوبية، وأطلق محادثات غير مسبوقة مع الشمال.

لكن شين أشار في مقابلة مع وكالة «رويترز»، إلى أن امتلاك ترسانة نووية محلية الصنع يهدد بعواقب مدمرة على المكانة الدبلوماسية والاقتصادية لكوريا الجنوبية.

وأضاف: «سنواجه صدعاً هائلاً في التحالف مع الولايات المتحدة، وإذا انسحبنا من معاهدة منع الانتشار النووي، فإن ذلك سيعقبه عقوبات مختلفة».

وأقر شين بأن النقاش بين السياسيين وخبراء السياسة الخارجية، كان مؤشراً على أن العديد من الكوريين الجنوبيين، ما زالوا قلقين بشأن الردع الأمريكي الموسع؛ لا سيما قواتها النووية.

لكنه شدد على أن جهود الحلفاء لتعزيز هذا الردع هي الطريقة «الأسهل والأكثر فاعلية وسلمية» لمواجهة تهديدات الشمال.