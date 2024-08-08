النرويج: حكومة نتنياهو لن تسهل عمل دبلوماسيينا بعد الآن في فلسطين

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، اليوم الخميس، عن وزارة الخارجية النرويجية قولها إن الحكومة الإسرائيلية أبلغتها بأنها لن تسهل عمل دبلوماسييها في فلسطين.

وقال الخارجية النرويجية: "تلقينا اليوم رسالة من حكومة نتنياهو مفادها أنها لن تسهل بعد الآن عمل الدبلوماسيين النرويجيين في الأراضي الفلسطينية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إلغاء الصفة الدبلوماسية لأعضاء بالسفارة النرويجية مكلفين بالعلاقات مع السلطة الفلسطينية في غضون 7 أيام.

وأشار كاتس إلى تدابير "معادية لإسرائيل" اتخذتها الحكومة النرويجية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال كاتس، في بيان: "أمرت اليوم بوقف أي تمثيل للسفارة النرويجية في إسرائيل تجاه السلطة الفلسطينية" مضيفا "هناك ثمن للسلوك المعادي لإسرائيل".