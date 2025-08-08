بعد اجتماع مطول ودراماتيكي استمر حتى فجر اليوم الجمعة، أقرّ الكابنيت الحربي والسياسي خطة السيطرة الكاملة على مدينة غزة، حيث سيكون الهدف الأول أكبر مدينة في القطاع - مدينة غزة.

وبحسب وكالة معا الفلسطينية، لم يستخدم قرار مجلس الوزراء كلمة "احتلال"، بل استُبدلت بكلمة "استيلاء" - لأسباب قانونية تتعلق بالمسئولية عن السكان المدنيين.

مع ذلك، أكد مسئول إسرائيلي رفيع المستوى أن هذا هو التعريف الرسمي فقط، بينما في الواقع، كان المقصود احتلال غزة.

وتتضمن الخطة 3 مراحل رئيسية، هي:

- المرحلة الأولى: إدخال مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى مدينة غزة، بهدف توفير الاستجابة لاحتياجات السكان المدنيين في مناطق القتال.

- المرحلة الثانية: نقل السكان إلى جنوب قطاع غزة والمخيمات الوسطى .ستُستكمل عملية إجلاء سكان مدينة غزة جنوبًا بحلول 7 أكتوبر 2025.

- المرحلة الثالثة: حصار مدينة غزة بشكل كامل وسيطرة الجيش على المدينة، كجزء من الجهود الرامية إلى هزيمة حماس.

وفقًا للقرار، يُفترض أن تُستكمل عملية إخلاء سكان مدينة غزة جنوبًا بحلول 7 أكتوبر، "كموعد رمزي".

وبعد اكتمال الإخلاء، سيُفرض حصار على عناصر حماس المتبقين في المدينة. وفي الواقع، من المتوقع أن تُوجّه إسرائيل إنذارًا نهائيًا لحماس للاستسلام، وإذا لم توافق الحركة، فستدخل إسرائيل المدينة.

بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، لم يُشر القرار إلى إمكانية إبرام صفقة أسرى إطلاقًا، ولكن التفاهم هو أن إسرائيل ستتوقف في حال التوصل إلى اتفاق.

من جانبها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الجيش الإسرائيلي يقدّر أن استكمال السيطرة على ما تبقى من قطاع غزة قد يستغرق أشهراً، فيما قد يتطلب فرض نظام شبيه بالضفة الغربية نحو خمس سنوات من القتال، رغم إعلان نتنياهو أن السيطرة على الحدود ستُنقل لجهة مدنية.