شركة بيلاتوس السويسرية تعلق تسليم طائراتها لأمريكا بعد فرض رسوم جمركية بنسبة 39%

علقت شركة صناعة الطائرات السويسرية بيلاتوس فلوجتسيوجفيركه تسليم طائراتها للعملاء في الولايات المتحدة بعد يوم واحد من دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المنتجات السويسرية بنسبة 39% حيز التطبيق.

وقالت الشركة المنتجة لطائرات بي.سي-12 وبي.سي-24، في بيان، إن التكاليف الإضافية الضخمة وتراجع القدرة التنافسية أمام المنافسين الأمريكيين والأوروبيين نتيجة التكاليف الإضافية أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين بين العملاء.

وقالت بيلاتوس، إنها ستعمل مع العملاء لإرسال الطائرات إلى الأسواق الأخرى، متوقعة أن ينطوي ذلك على تحديات لوجيستية كبيرة وأخرى خاصة بالسوق.

تعد شركة صناعة الطائرات، الموجود مقرها في مدينة ستانز بسويسرا، من بين الشركات السويسرية التي تعتمد على التصدير والتي تضررت بشدة من رسوم ترامب الجمركية. تُشكّل السوق الأمريكية حوالي 40% من طلبات بيلاتوس السنوية.

وأفادت شركة بيلاتوس بأنها تسرع وتيرة بناء مصنع تجميع في مدينة ساراسوتا بولاية فلوريدا، حيث ترغب في إنتاج الطائرات من البداية إلى النهاية في المصنع. كما تمتلك الشركة فروعا في الولايات المتحدة، بما في ذلك كولورادو، حيث تُجرى أعمال التجميع النهائي للطائرات المُصنّعة في سويسرا.

وأضافت شركات سويسرية أخرى، مثل شركة يابسوميد هولدنج لتصنيع الأجهزة الطبية، أنها قررت نقل بعض إنتاجها إلى الخارج للاستفادة من معدل التعريفة الجمركية المنخفض البالغ 15% الذي فرضه ترامب على الاتحاد الأوروبي. وقد تفقد سوق العمل السويسرية عشرات الآلاف من الوظائف بسبب هذه الرسوم نظرا لاعتماد اقتصاد سويسرا بدرجة كبيرة على التصدير، بحسب تقديرات مجموعة سويسميم. وبحسب تقديرات بلومبرج إيكونوميكس من المتوقع أن تقلص الرسوم الأمريكية إجمالي الناتج المحلي لسويسرا بنحو 1% على المدى المتوسط، إذا خضعت صادرات الأدوية السويسرية إلى الولايات المتحدة للرسوم الجمركية.