 تفريغ السفينة الإماراتية خليفة الإنسانية 8 بميناء العريش تمهيدا لإدخال مساعداتها إلى غزة - بوابة الشروق
الجمعة 8 أغسطس 2025 12:19 م القاهرة
تفريغ السفينة الإماراتية خليفة الإنسانية 8 بميناء العريش تمهيدا لإدخال مساعداتها إلى غزة

مصطفى سنجر
نشر في: الجمعة 8 أغسطس 2025 - 11:41 ص | آخر تحديث: الجمعة 8 أغسطس 2025 - 11:42 ص

تواصل الجهات المختصة بميناء العريش البحري تفريغ حمولة السفينة الإماراتية “خليفة الإنسانية 8”، التي وصلت الميناء أول أمس، ضمن عملية “الفارس الشهم 3” التي تنفذها دولة الإمارات لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة.

وتحمل السفينة أكثر من 7166 طنًا من المساعدات الإنسانية والإغاثية، تشمل 4372 طنًا من المواد الغذائية، و1433 طنًا من مستلزمات الإيواء، و860 طنًا من المواد الطبية، و501 طن من المواد الصحية، بالإضافة إلى 16 عربة إسعاف مجهزة بالكامل، و20 صهريج مياه لدعم احتياجات المياه في القطاع.

ومن المقرر نقل هذه المساعدات برًا إلى معبر رفح البري، تمهيدًا لإدخالها إلى داخل قطاع غزة وتوزيعها على المتضررين.

ويجري التنسيق الكامل بين الجهات الإماراتية والمصرية لضمان سرعة إيصال المساعدات إلى مستحقيها، في تجسيد لعمق العلاقات الأخوية بين البلدين، والحرص المشترك على دعم الجهود الإنسانية في قطاع غزة.

