تقام اليوم، الجمعة، 3 مباريات في افتتاح النسخة الحالية لمسابقة الدوري الممتاز، حيث تبدأ المباريات في الساعة السادسة مساءً عندما يستضيف بيراميدز "وصيف" النسخة الماضية نظيره وادي دجلة العائد إلى دوري الأضواء والشهرة مؤخراً.

كان بيراميدز قد استعد للموسم الحالي بمعسكر أوروبي في تركيا خاض خلاله العديد من المباريات الودية، ويسعى بيراميدز بقيادة مدربه الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش لمواصلة العروض القوية خاصة في ظل كثرة البطولات التي يخوضها السماوي هذا الموسم بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا.

ويعتمد بيراميدز على مهاجمة الجديد البرازيلي إيفرتون دا سيلفا الذي كانت جاهزيته البدنية والفنية للانضمام إلى التشكيلة الأساسية واضحة، لتعويض رحيل الهداف إبراهيم عادل إلى الجزيرة الإماراتي قبل أسابيع من انطلاق المسابقة.

على الجانب الآخر يدخل وادي دجلة المباراة بقيادة مدربه محمد الشيخ الذي جددت إدارة النادي الثقة فيه بعد قيادته للفريق في دوري المحترفين، ويسعى غزلان دجلة لتقديم موسم قوي والابتعاد عن منطقة الهبوط.

استعد وادي دجلة للدوري الممتاز بخوض سبع مباريات ودية، وتعاقد الفريق تسع صفقات لتدعيم صفوفه استعداداً للموسم الجديد.

يدير اللقاء طاقم تحكيم بقيادة محمد عباس قابيل "حكم الساحة" يعاونه هاني خيري "مساعد أول" و خالد حسين "مساعد ثان" و صبحي العمراوي "حكم رابع" و عبد العزيز السيد "حكم فيديو" و كريم ذكي "مساعد حكم فيديو".

وفي التاسعة مساء يستهل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بمواجهة سيراميكا كليوباترا بملعب هيئة قناة السويس.

ويسعى الزمالك بقيادة مدربه البلجيكي يانيك فيريرا للمنافسة على كافة المسابقات التي يشارك بها، وهي الدوري المصري، كأس مصر، السوبر المصري، كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الاكتفاء ببطولة كأس مصر في الموسم الماضي.

وتمكن نادي الزمالك من التعاقد مع 10 لاعبين، وهم: مهدي سليمان، شيكو بانزا، عمرو ناصر، أحمد شريف، آدم كايد، عبد الحميد معالي، أحمد ربيع، محمد إسماعيل، عدي الدباغ، خوان ألفينا.

وأكد فيريرا على أهمية البداية القوية في الدوري، خاصة أنها تمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة في مشوار البطولة، كما طالب اللاعبين بالتركيز والانضباط التكتيكي طوال اللقاء، وعدم ترك مساحات للاعبي سيراميكا أصحاب السرعة والمهارة.

ووجه فيريرا تحذيراً شديد اللهجة للاعبين من التهاون أمام مرمى سيراميكا، أو التسرع في إنهاء الهجمات، وطالبهم باستغلال كل الفرص المتاحة للحصول على أفضلية معنوية تساعد الفريق على حسم اللقاء.

على الجانب الآخر يدخل سيراميكا اللقاء بقيادة علي ماهر الذي يعرف جيداً كيف يواجه الزمالك ويمتلك العديد من العناصر المميزة بعد التعاقد مع صفقات جيدة في الانتقالات الصيفية أبرزها عمرو السولية وكريم نيدفيد و خالد عبد الفتاح وكريم الدبيس من النادي الأهلي.

يدير اللقاء طاقم تحكيم بقيادة محمود البنا "حكم ساحة" ويعاونه أحمد توفيق طلب "مساعد أول" و طارق مصطفى "مساعد ثان" ووليد عبد الرازق "حكم رابع" و أحمد الغندور "حكم فيديو" و هيثم عثمان "حكم فيديو مساعد".

وفي نفس التوقيت يحتضن ملعب السويس الجديد ديربي ساحلي بين المصري البورسعيدي و الاتحاد السكندري.

يدير اللقاء طاقم تحكيم بقيادة أمين عمر "حكم الساحة" ويعاونه كل من سمير جمال "مساعد أول" وأحمد زيدان "مساعد ثان" و جلال أحمد "حكم رابع" و وائل فرحان "حكم فيديو" و محمد ناصر "حكم فيديو مساعد".

يدخل المصري اللقاء تحت قيادة مدربه التونسي الذي تولى المهمة قبل انطلاق الموسم.

واكتفى النادي البورسعيدي بضم 4 صفقات صيفية استعداداً للموسم الجديد.

بينما يدخل الاتحاد السكندري اللقاء بقيادة مدربه أحمد سامي بحثاً عن كتابة تاريخ جديد مع زعيم الثغر بعد نجاحات مع سموحة.