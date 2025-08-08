 منتخبا شباب وشابات السلة 3×3 يتوجان بدوري الأمم ويتأهلان إلى كأس العالم - بوابة الشروق
الجمعة 8 أغسطس 2025 12:32 م
منتخبا شباب وشابات السلة 3×3 يتوجان بدوري الأمم ويتأهلان إلى كأس العالم

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 8 أغسطس 2025 - 12:26 م | آخر تحديث: الجمعة 8 أغسطس 2025 - 12:26 م

تمكن منتخبا مصر لكرة السلة 3×3 للشباب والشابات تحت 23 عامًا من التتويج بدوري الأمم - أفريقيا 2، التي أقيمت في الجزائر، خلال الفترة من 1 إلى 7 أغسطس الجاري.

وبهذا التتويج، ضمن المنتخبان التأهل لنهائيات كأس العالم 3×3 تحت 23 عامًا، والتي ستقام في الصين بداية من 17 سبتمبر المقبل.

وضمت قائمة منتخب الشباب في دوري الأمم كلا من: جاسر الكيكي، ومحمد هندي، وإبراهيم محرم، ومحمد إبراهيم، وزياد أبو العينين، وياسر عبدالوهاب، وقادهم فنيًا وسام جابر.

فيما ضمت قائمة منتخب الشابات كلا من: ملك هشام، وحبيبة محمد، وآية الفقي، ويارا أسامة، وساندي خالد، وفريدة مسعد، وقادهن فنيًا إيهاب الألفي.


