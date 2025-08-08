فانس يلتقي لامي في لندن لبحث الأوضاع في غزة وأوكرانيا والتعاون الاقتصادي

التقى نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، اليوم الجمعة، بوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في قصر فخم جنوب لندن، وقال المسئولان إن جدول الأعمال يشمل القضايا الاقتصادية العالمية، وحرب إسرائيل وحماس، والحرب الروسية الأوكرانية.

وخلال رده على أسئلة الصحفيين قبل بدء محادثاتهما، تناول فانس قرار المملكة المتحدة الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر، إذا لم توافق إسرائيل على وقف لإطلاق النار في غزة، قائلا، إنه غير متأكد مما قد يعنيه مثل هذا الاعتراف، "نظرا لغياب حكومة فاعلة هناك".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تلقى إخطارا مسبقا بشأن نية إسرائيل المعلنة احتلال مدينة غزة، قال فانس، إنه لن يخوض في مثل هذه التفاصيل.

وأضاف فانس: "لو كان من السهل إحلال السلام في تلك المنطقة من العالم، لكان قد تحقق بالفعل".

ويأتي الاجتماع بين فانس ولامي وسط نقاشات بين واشنطن ولندن حول أفضل السبل لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك بين إسرائيل وحماس.

ويأتي ذلك أيضا في وقت تسعى فيه المملكة المتحدة للتوصل إلى شروط مواتية لتصدير الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة، فيما يعمل الجانبان على وضع التفاصيل لاتفاق تجاري أوسع تم الإعلان عنه في نهاية يونيو.