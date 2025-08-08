جوزيف عون يشدد على ضرورة إعادة ربط لبنان بدور إقليمي منتج

شدّد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، في كلمة له اليوم الجمعة خلال انطلاق فعاليات "مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع" في بيروت على ضرورة إعادة ربط لبنان بدور إقليمي منتج.

وشدّد الرئيس عون على أنه "بات من الضروري إعادة ربط لبنان بدور إقليمي منتج وأن يكون المغترب حاضراً في إعادة الإعمار والمشاريع الإقليمية والتحولات الكبرى التي تعيد رسم خريطة الاقتصاد في المنطقة".

وأضاف "منطقتنا تشهد اليوم تحولات كبيرة وهناك استثمارات عملاقة بمجالات جديدة مثل الطاقة والاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. ونحن كلبنانيين، لدينا رأس مال بشري مبدع ومؤهل."

وتابع الرئيس عون "علينا العمل على دبلوماسية اقتصادية جدية"، مشيراً إلى أن "المؤتمر فرصة لبناء فرص جديدة مع العرب".

وأضاف" منذ بداية الأزمة ( في لبنان) بقي شريان واحد مفتوح وهو المغترب اللبناني ما يثبت أن الاغتراب لم يكن يوماً بعيداً عن لبنان بل كان ولا يزال السند والأمل"، شاكراً للمغتربين" الجهود التي يبذلونها من اجل لبنان".

وقال"نحن بحاجة إلى شراكة حقيقيّة ونريد أن يكون المغترب مستثمراً وشريكاً في القرار ".

يذكر أن مؤتمر" الاقتصاد الاغترابي الرابع" بدأ أعماله اليوم الجمعة في فندق فينيسيا في بيروت ويشارك فيه 400 رجل أعمال ومستثمرون من 37 دولة عربية وعالمية معظمهم من أصحاب الشركات الكبرى.