محافظ الوادي الجديد يشهد بدء التشغيل التجريبي لمجمع تمور الوادي الجديد

شهد محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، اليوم الأحد، بدء التشغيل التجريبي لمجمع تمور الوادي الجديد.

وذكر بيان صادر عن المحافظة، اليوم الأحد، أن الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي سلمت بشكل رسمي مجمع تمور الوادي الجديد الذي قامت بتأهيله وتشغيله من جديد باستخدام أحدث المعدات وخطوط الإنتاج والتقنيات الصناعية وفق أفضل المواصفات الدولية إلى محافظة الوادي الجديد لبدء التشغيل التجريبي للمجمع حيث يأتي المشروع كنتيجة للتعاون المثمر بين وزارة التجارة والصناعة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

وأكد محافظ الوادي الجديد، أن مجمع تمور الوادي الجديد الحكومي التابع للمحافظة يعتبر من أقدم مصانع التمور بمصر حيث أنشئ عام 1990 بهدف تعظيم القيمة المضافة لتمور المحافظة وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة وتحسين دخل المزارعين وحمايتهم من تقلبات أسعار التمور بالسوق، مضيفا أن عملية إعادة تأهيل وتطوير المصنع والتي تتم تحت إشراف الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي تستهدف دعم البنية التحتية ومواكبة النهضة الشاملة في زراعة النخيل وإنتاج وصناعة التمور وزيادة صادراتها.

وأوضح الزملوط أن المشروع يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 5000 طن سنوياً وتنوع في خطوط الإنتاج وتحسين في جودة المنتجات وإضافة منتجات جديدة باستخدام أحدث الماكينات والتقنيات العالمية، بالتوافق مع الاشتراطات الصحية المعتمدة، مشيراً إلى أن قطاع التمور بالمحافظة يتركز بواحات الخارجة والداخلة والفرافرة ويمثل مصدر الدخل الرئيسي لأهالي الواحات، حيث يصل تعداد النخيل بالواحات البحرية إلى ما يزيد عن 2.2 مليون نخلة تمثل 15 % من تعداد النخيل في مصر تنتج الأصناف النصف جافة وعلى رأسها الصنف السيوي والصعيدي بإنتاجية تصل إلى 120 ألف طن سنوياً، بخلاف الأصناف الأخرى من الأصناف الرطبة والجافة التي تجود أيضاً بالمحافظة نظراً لاتساع مساحتها وتنوع الظروف المناخية بها.

وتابع المحافظ أن تطوير مجمع الوادي الجديد سيسهم أيضاً في زيادة القدرة التصنيعية للمجمع لاستيعاب فائض إنتاج المحافظة من التمور والعمل على تعظيم القيمة المضافة وخلق فرص العمل وتحسين الدخل.

من جهته قال المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية التابع لوزارة التجارة والصناعة الدكتور أمجد القاضي، إن تأهيل مجمع تمور الوادي الجديد يأتي في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها الأمانة العامة للجائزة في القاهرة خلال شهر أكتوبر 2017 مع وزارة التجارة والصناعة المصرية.