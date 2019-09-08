وزير الخارجية الأمريكي: إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا في عهد ترامب

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويًا في عهد الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية الليلة عن بومبيو قوله، إن العقوبات نجحت في تقليص الاقتصاد الإيراني، مشيرًا إلى أنه سيتقلص بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 12% خلال العام المقبل.

وكان بومبيو، قال أمس إن احتفاظ إيران بقدرة هائلة على تخصيب اليورانيوم يكشف عن نقطة ضعف أساسية في الاتفاق النووي.

يذكر أنه ردًا على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع القوى الكبرى بهدف منعها من حيازة سلاح نووي، وإعادة فرض عقوبات عليها، بدأت إيران في مايو تتراجع تدريجيًا من التزاماتها الواردة في الاتفاق.

وأعلنت طهران عن مرحلة جديدة في هذه السياسة تقضي بالتخلي عن أي قيود تحد من قدرتها على إجراء أبحاث وتطوير في المجال النووي.