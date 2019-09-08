العراق يجدد التزامه بقرار منظمة أوبك خفض إنتاج النفط الخام

جدد العراق، اليوم الأحد، التزامه باتفاق خفض انتاج النفط الخام الذي حددته منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وقال ثامر الغضبان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي، في بيان صحفي، إن "العراق ملتزم باتفاق خفض الانتاج وأن إجمالي انتاج العراق سيكون خلال فترة الأيام المقبلة أقل مما تم انتاجه خلال الأشهر الماضية".

وأضاف أن "العراق اضطر لرفع الإنتاج بسبب أشهر الصيف لزيادة الاستهلاك المحلي لتغطية الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية"، موضحا أن العراق سيشارك في اجتماع اللجنة الوزارية المنبثقة عن منظمة اوبك لمراقبة الانتاج نهاية الاسبوع الحالي بدولة الامارات العربية المتحدة.

وتعهد الوزير العراقي أن "العراق سيبدأ بخفض الانتاج الذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر عام 2018 اعتبارا من هذه الأيام وخاصة في شهر أكتوبر القادم حيث تبدأ فعاليات صيانة المصافي بالاضافة الى انخفاض الاستهلاك المحلي بسب اعتدال المناخ وعليه سيترتب ايضا خفض استهلاك الكهرباء من النفط الخام".

وكشف الغضبان عن أن هناك "مباحثات جدية وصلت إلى مراحل متقدمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول تنظيم الانتاج والتصدير في الاقليم وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية ونأمل ان نتوصل الى سياسات وخطط موحدة يكون هناك دور كبير لشركة تسويق النفط العراقية "سومو" فيما يخص عملية تنظيم التصدير".

وتابع أن ذلك "سيؤدي الى تعظيم الموارد المالية وهذا سوف يساعدنا بأن يلتزم العراق بحصته حسب ما متفق عليه ضمن الاتفاق مع دول منظمة "أوبك" وخارجها وصولاً إلى الالتزام الكامل بما تم الاتفاق عليه وهذا ينبع من اهتمامنا ووعينا لأهمية استقرار السوق وعدم حدوث تقلبات حادة تؤثر على اقتصاديات الدول المنتجة لاسيما أن العراق معروف لدى الجميع اعتمد في موازنته العامة للعام الحالي 2019 على الواردات المتآتية من تصدير النفط الخام التي تشكل ما لايقل عن 90 بالمئة ،وكذلك هو الحال مع موازنة 2020 ".

وذكر "نحن نحرص على الحصول على امدادات منصفة للدول المنتجة في ذات الوقت لا تثقل كاهل الدول المستهلكة للنفط، والعراق حريص كل الحرص على أن يكون متفقا على وئام وتناسق وتنسيق مع نظرائه في الدول الاعضاء في منظمة أوبك".