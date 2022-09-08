دراسة: الاتحاد الأوروبي أنتج كميات قياسية من الطاقة الشمسية هذا الصيف

كشفت دراسة نشرت اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي أنتج طاقة شمسية هذا الصيف أكثر من أي وقت مضى .

وأوضح التقرير الذي أصدره مركز الأبحاث "إيمبر كلايمت " أن التكتل أنتج 4ر99 تيراواط/ ساعة من الطاقة الشمسية بين شهري مايو وأغسطس من هذا العام ، بزيادة قدرها 22 تيراواط ساعة عن نفس الفترة من العام الماضي .

ووفقا لما كشفت عنه حسابات الدراسة ، فإن هذه الطاقة الشمسية الإضافية التي أنتجها التكتل تعادل نحو 29 مليار يورىو (9ر28 مليار دولار) من واردات الغاز.

وبشكل عام ، تم توليد 12% من الطاقة المنتجة في الاتحاد الأوروبي بين مايو وأغسطس من الشمس، مقارنة بـ 9% في العام الماضي.

وجدت الدراسة أن 18 من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي حطمت أرقامها القياسية الخاصة بحصتها من الطاقة الشمسية المنتجة.

وجاءت هولندا في المقدمة بنسبة 23%، تليها ألمانيا بنسبة 19% ثم إسبانيا بنسبة 17%.

وحققت بولندا أكبر قدر من التقدم في تنمية قدرتها الشمسية، حيث زادت الطاقة المولدة من الطاقة الشمسية 26 ضعفا منذ عام 2018. وأنتجت بولندا هذا العام 8% من إجمالي طاقتها من الطاقة الشمسية.

وكشف التقرير أن نمو الطاقة الشمسية يتسارع في جميع أنحاء أوروبا أيضا. وأنه بين عامي 2020 و 2021، سجل التكتل نموا قدره 8 تيراواط ساعة، ولكن بين عامي 2021 و 2022، قفز هذا الارتفاع إلى 22 تيراواط ساعة.