الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم: حار رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 33

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون اليوم الخميس حال الطقس نهارا حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 33 24

العاصمة الادارية 33 24

6 اكتوبر 33 23

بنهــــا 32 23

دمنهور 32 24

كفر الشيخ 32 23

المنصورة 33 23

دمياط 31 24

بورسعيد 30 24

الإسماعيلية 34 24

السويس 34 23

الزقازيق 33 24

شبين الكوم 33 24

طنطا 32 23

شلاتين 36 27

الاسكندرية 30 25

العلمين الجديدة 30 25

وادى النطرون 33 24

مطروح 29 25

السلوم 30 24

سيوة 32 22

العريش 31 24

رفح 31 23

الطور 33 27

كاترين 31 19

رأس سدر 35 26

نخل 33 18

طابا 33 25

نويبع 34 26

حلايب 35 27

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 36 27

مرسى علم 35 26

الفيوم 33 21

بني سويف 33 21

المنيا 34 22

أسيوط 35 23

سوهاج 35 24

قنا 36 26

الأقصر 37 27

أسوان 38 27

الوادى الجديد 38 26

أبوسمبل 38 27

أبو رماد 35 28

رأس حدربة 35 26