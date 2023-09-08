تشكيل منتخب إثيوبيا لمواجهة مصر في تصفيات أمم إفريقيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن وبيتو أباتي المدير الفني لمنتخب إثيوبيا، التشكيل الذي سيخوض مواجهة منتخب مصر مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويستضيف المنتخب المصري نظيره الإثيوبي على ملعب الدفاع الجوي، في السابعة من مساء اليوم الجمعة، في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وجاء تشكيل المنتخب الإثيوبي لمواجهة اليوم كما يلي:

سعيد هامباتو في حراسة المرمى

الدفاع: رمضان يوسف، هينوك أدوجنا، إيمانويل تيفيرا، أشالو تاميني.

خط الوسط: جاتوتش رانوم، كينيان ماركيه، سورافيل داجنوتشو

الهجوم: شيرنيت جوجسا، أبل يالو، وداو هاتسيا.