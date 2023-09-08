 بولندا تفوز على جزر فارو بثنائية ليفاندوفسكي في تصفيات أمم أوروبا - بوابة الشروق
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بولندا تفوز على جزر فارو بثنائية ليفاندوفسكي في تصفيات أمم أوروبا

د ب أ
نشر في: الجمعة 8 سبتمبر 2023 - 12:36 ص | آخر تحديث: الجمعة 8 سبتمبر 2023 - 12:36 ص

فاز منتخب بولندا على ضيفه منتخب جزر فارو 2 /صفر،  مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الخامسة بتصفيات كأس أمم أوروبا، المقرر إقامتها في ألمانيا الصيف المقبل.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، هدفي المباراة للمنتخب البولندي في الدقيقتين 73 من ضربة جزاء و83.

ورفع منتخب بولندا رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، ليصبح على بعد نقطتين فقط من المتصدر منتخب التشيك والذي سقط في فخ التعادل مع نظيره الألباني 1 /1.

وتقدم المنتخب التشيكي بهدف فاكلاف شيرني في الدقيقة 56، قبل أن يدرك نديم بايرامي التعادل لألبانيا في الدقيقة 66.

ورفع المنتخب التشيكي رصيده إلى ثماني نقاط في الصدارة، بفارق نقطة عن منتخب ألبانيا صاحب المركز الثاني.


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