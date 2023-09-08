الفيفا: إنفاق قياسي في انتقالات اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي 

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن آخر تقرير له حول فترة إنتقالات اللاعبين الصيفية التي بدأت منذ 1 يونيو وحتى أول شهر سبتمبر الجاري .

وتضمن التقرير الموجز تحليلاً لأنشطة الانتقالات الدولية للاعبين خلال فترة التسجيل لمنتصف العام 2023، وبرزت فيه مجموعة من الأرقام القياسية في كرة القدم ضمن فئتي الرجال والسيدات على حد سواء.

حطمت رسوم الانتقالات كل الأرقام القياسية السابقة، حيث بلغت قيمتها 7.36 مليار دولار أميركي في فترة التسجيل لمنتصف العام 2023، بزيادة قدرها 47.2% عن فترة التسجيل لمنتصف العام 2022 و26.8% عن الرقم القياسي السابق المسجل في منتصف العام 2019.

وفي هذا الصدد، قال إيميليو جارسيا سيلفيرو، رئيس الشؤون القانونية بالفيفا:"تربعت إنجلترا على عرش الانتقالات الدولية في فترة التسجيل لمنتصف العام 2023، فبلغت قيمة رسوم الانتقالات فيها 1.98 مليار دولار أميركي، حيث وصل عدد صفقات الشراء إلى 449 والبيع 514، أما ألمانيا فقد حققت المركز الأول من حيث المداخيل الناتجة عن رسوم الانتقالات (1.11 مليار دولار أميركي)، وهي المرة الأولى التي تتخطى فيها الأرباح التي حققتها الأندية التابعة لاتحاد وطني واحد عتبة المليار دولار أميركي في فترة منتصف العام.

وأضاف:"احتلت المملكة العربية السعودية المركز الثاني من حيث الإنفاق بقيمة إجمالية بلغت 875.4 مليون دولار أميركي، متفوقة على فرنسا (859.7 مليون دولار أميركي) وألمانيا (762.4 مليون دولار أميركي) وإيطاليا (711 مليون دولار أميركي) وإسبانيا (405.6 مليون دولار أميركي). ونتيجة لذلك، بلغت حصة أندية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 14% من مجموع نفقات الانتقالات الدولية، وهي المرة الأولى التي تتخطى حصة الأندية التابعة لاتحاد قاري من خارج أوروبا نسبة 10% من المجموع".

وأوضح:" امام كرة القدم للسيدات فلقد ارتفع عدد الانتقالات للسنة السادسة على التوالي، فشهدت فترة التسجيل لمنتصف العام 829 صفقة، 66 منها مقابل رسوم/ وهذان رقمان قياسيان بزيادة قدرها 19.1% و83.3% توالياً عن الأرقام السابقة".

وتابع:" برزت هيمنة القارة الأوروبية في كرة قدم السيدات، مع إتمام 634 صفقة شراء مقابل 565 صفقة بيع. وجاءت ألمانيا في المقدمة من حيث صفقات الشراء (55) أما فرنسا فكانت حصة الأسد من نصيبها في صفقات البيع (53)".

وفي السياق نفسه، تضاعفت الرسوم التي أنفقتها الأندية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ووصلت إلى 3 ملايين دولار أميركي،كما بلغت رسوم وكلاء اللاعبين آفاقاً غير مسبوقة، حيث وصلت قيمتها أثناء فترة التسجيل لمنتصف العام إلى 696.6 مليون دولار أميركي، بمجموع 853 مليون دولار أميركي طوال العام 2023، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 36.9% عن مجموع الرسوم لسنة 2022 بأكملها، وأكثر من أي سنة أخرى من السنوات السابقة.