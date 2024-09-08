نائب محافظ البحيرة يتابع حملة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بدمنهور

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على ضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة وعدم التهاون في إزالة أي تعديات؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة.

وقالت "عازر"، في بيان لها اليوم الأحد، إن الدكتور حازم الديب نائبها، أشرف على الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، وذلك ضمن سلسلة الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة لمواجهة البناء المخالف، والتعدي على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود في ملف التعديات بحضور أحمد فرغلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، ومنال عبد المنعم مدير عام التخطيط العمراني، ومسئولي الإزالات بالوحدة المحلية.

وأكدت محافظ البحيرة، استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، ومنع أي تعدٍ جديدٍ نهائيا والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعدٍ، والتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية وتفعيل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية، والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة.

من جانبه أكد نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة بكل أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

وواصلت الجهات التنفيذية بمحافظة البحيرة تنظيم حملاتها المكثفة للحفاظ على مساحة الرقعة الزراعية، والتعامل بحسم مع هذا الملف الحيوي من خلال استمرار عمل لجان إزالة التعديات والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو إقامة محاجر على الأراضي الزراعية أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم.