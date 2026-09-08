مسؤول: هجمات الحوثيين على السعودية أسفرت عن إصابة 73 شخصا

أسفرت موجة من الهجمات التي شنها الحوثيون المدعومون من إيران على السعودية في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء عن إصابة 73 شخصا، حسبما قالت السلطات السعودية.

وقال اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل في اليمن، إن المتمردين استهدفوا "منشآت مدنية واقتصادية" في المدن السعودية أبها وجازان ونجران وخميس مشيط.

وأضاف أن التحالف الذي تقوده السعودية "سيتخذ جميع الإجراءات العملياتية اللازمة لردع ميليشيا الحوثي الإرهابية بكل حزم وتصميم".

وجاءت هجمات الحوثيين بعدما اتهم المتمردون السعودية بشن هجوم على سجن في محافظة الجوف شمالي اليمن.

وجاءت الهجمات وسط تصعيد استمر لأسابيع في القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من السعودية في اليمن، ما أدى إلى انهيار هدنة استمرت أربع سنوات في الحرب الأهلية هناك.