حصلت كلية الإعلام بجامعة القاهرة في على 3 شهادات «أيزو» دولية للعام الخامس على التوالي، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، وبإشراف عام من الدكتورة وسام نصر، عميدة الكلية، والدكتورة ليلى عبد المجيد، المدير الأكاديمي للجودة والعميد الأسبق للكلية.

وجاء تتويج الكلية بشهادات الجودة عقب عملية مراجعة دقيقة أجراها فريق من خبراء شركة «GIC Egypt» المعتمدة لمنح الشهادات الدولية، بالتعاون مع الشركة العالمية «IAS». وضم المهندس محمد عمرو أبو العلا، كبير المراجعين، والمهندس هانئ عبد القادر محمود، المدير التنفيذي السابق لجهاز الاعتماد الوطني المصري.

وشملت الشهادات الدولية الثلاث التي حصدتها الكلية: نظام جودة الجهاز الإداري (ISO 9001:2015)، ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية (ISO 45001:2018)، ونظام إدارة استمرارية الأعمال (ISO 22301:2019).

وكانت أعمال المراجعة قد انطلقت بجلسة افتتاحية موسعة شهدت حضور قيادات الكلية، تقدمتهم عميدة الكلية والمدير الأكاديمي للجودة، ووكلاء الكلية: الدكتورة هناء فاروق، وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة سماح المحمدي، وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر مصطفى، وكيلة الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

كما شارك في الجلسة رؤساء الأقسام الأكاديمية: الدكتورة أمل السيد دراز، رئيس قسم الصحافة والإعلام الرقمي، والدكتورة شيماء ذو الفقار، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون، والدكتور أحمد خطاب، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، إلى جانب الدكتورة شيرين سلامة، نائب المدير الأكاديمي لوحدة الجودة، فضلًا عن مشاركة الأستاذة عبير قاسم، أمين الكلية، وفريق الجودة الذي ضم كلاً من: الدكتورة فاتن رشاد، والدكتورة آية محمد علي، والدكتورة أميرة أحمد، فضلًا عن مديري الإدارات والوحدات المختلفة.

وشملت جولات فريق المراجعة فحصًا شاملًا لملفات الإدارات والقطاعات التعليمية والخدمية، من بينها شؤون الطلاب، والدراسات العليا، والمكتبة، والمطبعة، والاستوديوهات، والمعامل، وإدارات التعاقدات والمخازن. كما تفقد الفريق تقارير المراجعة الداخلية والإجراءات التصحيحية، وخطة استمرارية الأعمال، وملفات إدارة الأزمات والكوارث والموارد البشرية.

وفي إطار التحقق من استيفاء معايير السلامة والصحة المهنية، شهد فريق التقييم تجربة إخلاء وهمية ناجحة نفذتها الكلية لمواجهة حالات الطوارئ، كما شاهد الفريق فيلمًا وثائقيًا تسجيليًا وثّق خطوات تنفيذ التجربة، من إنتاج الكلية.

وفي ختام عمليات التقييم، أشاد فريق المراجعين بالتطور الملموس في الأداء الإداري والتزام الكلية بالتوصيات والإجراءات التصحيحية السابقة، معلنين منح كلية الإعلام شهادات الأيزو الثلاث لمدة ثلاث سنوات قادمة، مع خضوعها لمراجعة سنوية دورية.

من جانبها، أكدت إدارة الكلية أن هذا المنح يمثل خطوة جديدة نحو التوسع في خطط التطوير، حيث تستهدف الكلية حاليًا التأهل للحصول على شهادتي «إدارة المؤسسات التعليمية» و«الإدارة البيئية» تحت مظلة مركز جامعة القاهرة لضمان الجودة، بالتوازي مع مواصلة خطتها الشاملة للتحول الرقمي والتطوير الأكاديمي والإداري المستمر.