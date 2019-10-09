أعلن وزير المالية الأيرلندي باسكال دونوهوي اليوم الثلاثاء، حزمة إجراءات بقيمة 2ر1 مليار يورو (3ر1 مليار دولار لمساعدة الشركات الأيرلندية في مواجهة تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وقال دونوهوي أمام البرلمان الأيرلندي "هذه أوقات لا سابقة لها.. هذه ميزانية أعدت في ظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. قبل 23 يوما فقط من موعد الخروج فإن القرارات التي أعلناها اليوم ستنفذ في حال خروج بريطانيا بدون اتفاق".

وأضاف أنه سيكون هناك 200 مليون يورو مخصصات إضافية للموانئ والمطارات وإدارة التكنولوجيا للاستعداد لخروج بريطانيا، و"في حال خروج بريطانيا بدون اتفاق سيتم منح قروض لقطاعي الزراعة والسياحة بقيمة 950 مليون يورو" للتغلب على تداعيات الخروج.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة حددت 110 مؤسسات باعتبارها "جيدة لكنها عرض للخطر" المحتمل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبالتالي ستتدخل الحكومة لإنقاذها. وهذه المؤسسات تعمل في قطاعات الأغذية والتصنيع والخدمات الدولية. كما سيتم منح قطاعات الصيد والسياحة أولوية خاصة.

وقال الوزير إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق ليس أمرا حتميا لكن الدولة يجب أن تكون مستعدة له.