تقرير: تراس لا تريد وضع حدا للإقبال على المناطق الاستثمارية في بريطانيا

أفاد تقرير إعلامي بأن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس لا تريد وضع حد لعدد الطلبات على مناطق الاستثمار منخفضة التكلفة في البلاد، رغم مخاوف لدى وزارة الخزانة من أن هذا يمكن أن يعني خسارة ضرائب بالمليارات.

وقالت صحيفة فاينانشال تايمز إن وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج، حاول إقناع تراس بتقييد عدد المناطق إلى أربعين. وقال مسؤولو الخزانة لرئيسة الوزراء إن المشروع يمكن أن يوفر التزامات ضريبية تصل إلى 12 مليار جنيه إسترليني (13.3 مليار دولار) سنويا.

وأضافت الصحيفة أن مكتب رئيسة الوزراء نفى أنه تم رفض رأي كوارتنج، وأردف بالقول إن عدد مثل تلك المناطق سوف يتقرر بمجرد أن يكون للجميع فرصة للتقدم بطلب.

وقالت الحكومة البريطانية إنها تجري مناقشات مع 38 إدارة محلية لإقامة مناطق استثمار في إنجلترا، وتعتزم توسيع نطاقها لتشمل إسكتلندا، وويلز وأيرلندا الشمالية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.