هيئة قيادة اللواء الألماني في ليتوانيا تتولى مهام عملها

أعطت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرشت، اليوم السبت، الإشارة لهيئة قيادة اللواء الألماني في ليتوانيا لبدء مهام عملها لتعزيز حماية الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

جاء ذلك خلال الزيارة التي تقوم بها حاليا الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، لليتوانيا.

وخلال المراسم التي أقيمت في قاعدة روكلا العسكرية الليتوانية، قالت لامبرشت إن أمن ليتوانيا هو أمن ألمانيا، إنه هذا الوعد بالأمن المشترك الذي نعلن اليوم مجددا التزامنا به.

ومن المنتظر أن تقود ألمانيا في ليتوانيا لواء قوات قتالية يضم ما يتراوح بين 3000 و5000 جندي.

وقامت لامبرشت ونظيرها الليتواني أرفيداس أنوسوسكاس معا بإزاحة الستار عن شعار رئاسة أركان اللواء.

وقال أنوسوسكاس، الذي تجمع بلاده بين عضوية الناتو وعضوية الاتحاد الأوروبي، إن عنصر القيادة متكامل تماما وعلى أهبة الاستعداد للعمل، لافتا إلى أن الدليل على ذلك هو مناورة "فاست جريفين" التي تدرب فيها جنود ألمان بشكل مشترك مع جنود ليتوانيين.