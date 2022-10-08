تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد، بإدخال تعديل جديد على القانون الانتخابي قبل نحو شهرين من الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر المقبل.

وفي سبتمبر الماضي، أصدر الرئيس سعيد مرسوما ينظم الانتخابات يتضمن نظام اقتراع على الأفراد بدل القائمات واشترط على المترشحين جمع عدد من التزكيات من الناخبين لا يقل عن 400 تزكية نصفها من النساء.

كما يتعين أن تكون 25 % من إجمالي التزكيات من الناخبين الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عاما.

وقال سعيد في بيان صدر عن الرئاسة ليل الجمعة، إنه سيجري تعديلا جديدا على القانون الانتخابي، مبررا خطوته بوجود "تلاعب بالتزكيات" وتفشي "المال الفاسد".

وأضاف: "الواجب الوطني المقدس يقتضي تعديله للحد من هذه الظاهرة المشينة".

ورفضت المعارضة القانون الانتخابي وخارطة الطريق السياسية التي وضعها سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021 وحله البرلمان ودستور 2014 لاحقا، كما أعلنت أغلبها عن مقاطعة الانتخابات.