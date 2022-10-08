أول تحرك من بوتين بعد انفجار جسر القرم

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس بوتين أعطى توجيهات عاجلة بإنشاء لجنة حكومية مرتبطة بحالة الطوارئ على جسر القرم، بحسب وكالة سبوتنيك للأنباء.

وقال بيسكوف: "أصدر رئيس الجمهورية تعليماته لرئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة حكومية للوقوف على أسباب الحادث وإزالة تداعياته بأسرع وقت ممكن ".

وفي سياق متصل، أعلن رئيس شبه جزيرة القرم، سيرجي أكسيونوف، أن الحادث أدى إلى انهيار جزء من الطريق على الجسر، ما أدى إلى قطع أوصال الجزء الممتد من منطقة تمان إلى القرم، مشيرا إلى أن الجزء الآخر من الطريق آمن وسالك ولم يتضرر.

وأوضح أكسيونوف أنه يتم التحقيق بالحادث وتم تنظيم فريق لخدمة المواطنين العالقين على جانبي الجسر.

وأعلن أكسيونوف عبر قناته على تطبيق تليجرام أن "خدمة العبارات جاهزة للانطلاق وستبدأ العمل من اليوم. سنقوم بالإبلاغ بالجدول الزمني لاحقًا. والآن يتم إنشاء محطات طعام وتدفئة للسائقين عند مدخل الجسر".

وأعلنت هيئة السكك الحديدية في شبه جزيرة القرم، اليوم السبت، عدم تسجيل أي إصابات جراء اندلاع حريق في خزان وقود فوق جسر القرم.

وأوضحت الهيئة أن النيران اشتعلت في خزان وقود كان في مؤخرة قطار شحن يمر فوق الجسر، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات جراء الحادث.

ولفتت الهيئة إلى أن حركة القطارات فوق الجسر تم تعليقها مؤقتا نتيجة الحادث.

كانت الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا، كشفت في وقت سابق اليوم أنه تم تفجير شاحنة فوق "جسر القرم" (جسر مضيق كيرتش) الذي يربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي الروسي، وذلك خلال مرور قطار لنقل خزانات الوقود.

وأصدرت الهيئة بيانا، جاء فيه: "اليوم بين الساعة السادسة والسابعة صباحا تم تفجير شاحنة على جسر القرم، وذلك خلال مرور قطار لنقل خزانات الوقود ما أدى إلى اشتعال سبعة خزانات منها".