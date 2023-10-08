مسئولان أمريكيان: واشنطن سترسل سفنا وطائرات عسكرية قرب إسرائيل

صرح مسئولان أمريكيان، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة سترسل عدة سفن وطائرات حربية قرب إسرائيل للردع وإظهار الدعم مع اعتقاد واشنطن أن الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ربما يكون من دوافعه عرقلة التطبيع المحتمل بين إسرائيل والسعودية.

وتحدث المسئولان شريطة عدم نشر اسميهما. ومن المتوقع إعلان المزيد من التفاصيل في وقت لاحق، وفقا لوكالة رويترز.

وهاجم مقاتلو حماس بلدات إسرائيلية يوم السبت فيما ردت إسرائيل بضربات جوية على غزة يوم الأحد مما أسقط مئات القتلى على الجانبين في تصعيد للعنف ينذر بحرب جديدة في الشرق الأوسط.

ويمثل الهجوم الذي شنته حماس فجر يوم السبت أكبر وأخطر توغل داخل إسرائيل منذ أن شنت مصر وسوريا هجوما مفاجئا في محاولة لاستعادة الأراضي المحتلة في حرب أكتوبر قبل 50 عاما.

وقالت حماس يوم السبت إن الهجوم يرجع لما وصفته بالهجمات الإسرائيلية المتصاعدة على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وعلى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشهر الماضي إنه يعتقد أن بلاده على أعتاب السلام مع السعودية، متوقعا أن يؤدي ذلك إلى إعادة تشكيل الشرق الأوسط.

ودائما ما تشدد السعودية على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم كشرط للاعتراف بإسرائيل، وهو الأمر الذي يقاومه منذ فترة طويلة العديد من أعضاء الائتلاف الديني القومي الذي يتزعمه نتنياهو.