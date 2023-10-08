قوات الاحتلال تقتل إسرائيليا في عسقلان بسبب خطأ في تحديد هويته

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد، بأن القوات الإسرائيلية قتلت إسرائيليا أمس السبت، في عسقلان بسبب خطأ في تحديد هويته، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وسمح الجيش الإسرائيلي، بنشر أسماء 26 عسكريا في صفوفه قتلوا خلال الاشتباكات مع مقاتلي «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة حماس، التي أعلنت أمس السبت إطلاق عملية «طوفان الأقصى».

ووصل عدد القتلى بين الإسرائيليين منذ صباح أمس إلى أكثر من 350 قتيلا، فضلا عن أكثر من ألف مصاب.

وتمكنت مجموعات من المقاتلين الفلسطينيين أمس، من اقتحام مستوطنات غلاف غزة واشتبكت مع القوات الأمنية الإسرائيلية والمستوطنين.

وأطلقت حركة حماس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في أنحاء البلاد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة، وأمرت السكان على طول المنطقة الحدودية بالبقاء في منازلهم.

ووافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، على استدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط، وفقا لاحتياجات الجيش الإسرائيلي.