استقرت أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية، خلال تعاملات اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023.



- جاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:



استقر سعر حديد عز مسجلا 33 ألفا و500 جنيه للطن.

واستقر سعر طن حديد بشاي ليسجل 33 ألف جنيه.

واستقر سعر طن حديد المراكبي عند 32 ألفا و500 جنيه.

واستقر سعر طن حديد العشري مسجلا 32 ألفا و500 جنيه.

واستقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 32 ألفا و500 جنيه.



- جاءت أسعار الأسمنت على النحو الآتي:



استقر سعر طن الأسمنت المسلح ليسجل 2000 جنيه.

واستقر سعر طن أسمنت النصر ليسجل 1940 جنيها.

وسجل سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 1880جنيها.

استقر سعر طن أسمنت المخصوص ليسجل 1920 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت السويس ليسجل 1970 جنيها

واستقر سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 1935 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل نحو 2130 جنيها.