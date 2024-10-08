يشاهد جمهور مهرجان آفاق في نسخته العاشرة غدًا الأربعاء العرضين المسرحيين "الثور الأسود" و"الخطوبة" ضمن مسابقة العروض القصيرة بدورة الفنان نور الشريف، والتي تقام على مرحلتين: الأولى من 3 إلى 21 أكتوبر بمسرح آفاق، والثانية مرحلة النهائيات على مسرح الهناجر من 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر تحت رعاية د. أحمد هنو وزير الثقافة.

قال الكاتب أحمد زيدان، مسؤول إعلام المهرجان: يُعرض غدًا في السابعة مساءً مسرحية "الثور الأسود" لفرقة طباخين الفن، تأليف جي بي بريستلي وإخراج محمد جمال. ويُقدم في التاسعة مساءً مسرحية "الخطوبة" لفرقة مايكرو ستار، تأليف أنطون تشيكوف وترجمة محمد طلحة وإخراج مونيكا وحيد.

قال محمد جمال، مخرج عرض "الثور الأسود": تم تأسيس فرقة طباخين الفن العام الماضي، حيث كان أول أعمالها مونودراما "الخنزير" بمهرجان آفاق، وحصدت جائزة التميز في التمثيل للممثل إسلام رؤوف.

وحصدت أيضًا 6 جوائز بمهرجان الرواد ومهرجان ملتقى الحلم بالإسكندرية. أوضح جمال: تدور أحداث العرض حول دكتور جولتر الذي رأى في خيالاته أحداثًا معينة ثم ذهب ليتأكد مما رآه، ويحاول تغيير القدر. وعند ذهابه لاستراحة "الثور الأسود"، رأى الأشخاص الذين رآهم في خيالاته، وتتابع الأحداث حتى أنه اعتقد أنه استطاع تغيير القدر، ولكن نكتشف أن القدر لم يتغير. مشيرًا إلى أن التجربة كانت ممتعة بالرؤية الفذة للكاتب بريستلي، وقد كرست له كامل قواي الذهنية لينتج عن ذلك ما سترونه على خشبة المسرح.

مسرحية "الثور الأسود" لفرقة طباخين الفن، تأليف جي بي بريستلي، إعداد صافيناز محمد، إخراج محمد جمال، ديكور وملابس حمدي المحمدي، موسيقى أحمد هاني، إضاءة أسامة حربي، مخرج منفذ أحمد هاني، مساعدو إخراج: حازم سليمان، رشا محمد، سارة بولا، وتمثيل: حمدي المحمدي "د. جولتر"، محمد جمال "أرموند"، مصطفى عراقي "فرانت"، رينا نشأت "جانيت"، شادي مصطفى "سام"، عزة حمدي "سالي".

قالت مونيكا وحيد، مخرجة عرض "الخطوبة": تأسست فرقة مايكرو ستار عام 2023 بفريق صغير من شباب واعٍ يهوى المسرح ويدرسه ويعشقه، حيث قدمت أول أعمالها "الخطوبة" من خلال مهرجان آفاق، حيث يتجدد اللقاء من خلال المراحل المتقدمة للمهرجان ذاته. مشيرة إلى أنها شاركت منذ سنوات كممثلة ومؤلفة ومعدة وأيضًا كمخرجة في العديد من العروض المسرحية بفؤسق كبسة الأداب بجامعة حلوان، والآن هي طالبة بقسم علوم المسرح بالجامعة ذاتها. أوضحت مونيكا: يتناول العرض قضية اجتماعية في إطار كوميدي، حيث يتقدم رجل في أواخر شبابه لخطبة فتاة من جيرانه لا يتقدم لخطبتها أحد، حيث يجد كلاهما فرصة ذهبية في بعضهما، لكن خطبتهما تصطدم بمشاكل مادية بين العائلتين. لكن في النهاية تتنحى تلك المشاكل وتتم الخطبة. اخترت هذا العرض كبداية للفرقة لما وجدت فيه من إسقاط لطيف على واحدة من أهم مشكلات الشباب وهي الزواج.

مسرحية "الخطوبة" لفرقة مايكرو ستار، تأليف أنطون تشيكوف، ترجمة محمد طلحة، موسيقى مها عمران، مدقق لغوي حسن عيسى، تنفيذ ديكور وإضاءة مصطفى علاء، مساعد مخرج هبة مصطفى، مخرج مساعد آمال محمد، ملابس وإعداد وسينوغرافيا وإخراج مونيكا وحيد.

يذكر أن مهرجان آفاق مسرحية في دورته العاشرة يُقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وأمين عام المهرجان ومؤسسة هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني المخرج ياسر أبو العينين، والمخرج أيمن غالي، ومدير الإعلام والنشر والتوثيق الناقد والمؤلف أحمد زيدان، ومدير العلاقات الخارجية الفنانة الليبية خدوجة صبري.