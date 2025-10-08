نجاح أول عملية لإصلاح فتق بالحجاب الحاجز بالمنظار في مستشفى إدكو المركزي

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن القطاع الصحي بالمحافظة يشهد طفرة نوعية غير مسبوقة في مستوى الأداء والمهارة الطبية، من خلال تعزيز كفاءة الكوادر الطبية وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة في الجراحات الدقيقة، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومتميزة للمواطنين.

وذكرت عازر، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن مستشفى إدكو المركزي شهد إجراء أول عملية من نوعها لإصلاح فتق بالحجاب الحاجز باستخدام المنظار الجراحي، من خلال فريق طبي متميز بالمستشفى، وذلك عقب تنظيم لقاء علمي وورشة عمل تدريبية بالمستشفى، ضمن خطة تحديث الأساليب العلمية والمهارية داخل المنشآت الصحية.

وتضمن اللقاء محاضرة علمية متخصصة حول آليات إصلاح الحجاب الحاجز بالمنظار، ويُعد هذا الإجراء بداية لسلسلة من الورش التدريبية والمحاضرات العلمية التي تنظمها المستشفى في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الفرق الطبية بمختلف التخصصات، وتطبيق أحدث بروتوكولات التدريب العملي على رأس العمل، بما يسهم في الارتقاء المستمر بالخدمات الطبية المقدمة لأبناء البحيرة.