تستضيف مكتبة تنمية بالمعادي، في السابعة مساء السبت 17 أكتوبر الجاري، حفل إطلاق ومناقشة المجموعة القصصية «آخر شريط كاسيت في مصر»، أحدث إصدارات الكاتب عمر طاهر، والصادرة عن دار بلداش.

ويناقش المجموعة الروائي طلال فيصل، حيث تتناول قصصها حكايات أشخاص عاديين وتفاصيل يومية من الحياة، تمتد من الحواري والأتوبيسات إلى تفاصيل صغيرة مثل دبابيس شعر الجدّة، في محاولة للاحتفاء بعوالم الناس وتفاصيل تبدو مألوفة لكنها تحمل دلالاتها الخاصة.



ماذا يمكن أن تحكي لنا الأشياء التي تركناها وراءنا؟

في «آخر شريط كاسيت في مصر» يعود عمر طاهر إلى التفاصيل التي صنعت أيامًا كاملة من حياتنا؛ أشياء صغيرة قد تبدو عابرة، لكنها تحمل في داخلها زمنًا كاملًا: صوتًا، ورائحة، ووجهًا، ومكانًا، أو ذكرى لم نكن نعرف أننا سنفتقدها يومًا.

بأسلوبه القريب من القلب، يلتقط عمر طاهر حكاياته من قلب الحياة اليومية؛ من الشوارع والبيوت والمواصلات، ومن الأشياء التي نمرّ بجانبها كل يوم دون أن نتوقف أمامها. يترك مساحة للضحك والحنين والمفارقات، ويمنح التفاصيل البسيطة فرصة لأن تحكي عن أصحابها وعن الزمن الذي عاشوه.

«آخر شريط كاسيت في مصر» كتاب عن الذاكرة بقدر ما هو كتاب عن الناس؛ عن أشياء اختفت، وأخرى ما زالت معنا، وعن تلك اللحظة التي نكتشف فيها أن أبسط الأشياء قد تكون أكثر ما يحتفظ لنا بالماضي.