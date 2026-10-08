احتجاجات المدارس تتواصل في فرنسا والنقابات تدعو إلى مظاهرات واسعة اليوم

دعت نقابات التعليم إلى تنظيم مزيد من المظاهرات واسعة النطاق اليوم الخميس، في وقت تتواصل فيه احتجاجات المدارس في فرنسا دون توقف، مما يثير مخاوف من اتساع نطاق الاضطرابات الاجتماعية في أنحاء البلاد قبل سبعة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية.

وبعد يوم احتجاج وطني يوم الثلاثاء، شاركت فيه النقابات للمرة الأولى، شهدت المدارس الثانوية والجامعات الفرنسية يوم الأربعاء أيضا عمليات إغلاق واحتجاجات محدودة، من بينها معهد الدراسات السياسية بباريس المرموق.

ويتظاهر الطلاب احتجاجا على سوء ظروف التعليم، ونقص المدرسين البدلاء، وتهالك مباني المدارس، وازدحام جداول الحصص.

وفي كلمة متلفزة مساء الأربعاء، وعد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو الطلاب المحتجين بتحسين ظروف التعليم، لكنه استبعد الاستجابة لمطالبهم بزيادة كبيرة في الإنفاق على التعليم.

وقال إن الحكومة ستتحرك "بشكل عملي" خلال الأشهر التي تسبق الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن الموازنة المقبلة تتضمن 2ر1 مليار يورو إضافية (3ر1 مليار دولار) للتعليم، ما يجعل وزارة التعليم واحدة من الوزارات القليلة التي ستشهد زيادة في موازنتها.

وكانت نقابات التعليم طالبت بزيادة الإنفاق بمقدار 10 مليارات يورو.

وفي ظل معاناة فرنسا لخفض ديونها العامة المرتفعة، تستعد الحكومة لإقرار موازنة تقشفية.

وقال لوكورنو إن تحسين أوضاع المدارس سيشمل زيادة أعداد المدرسين البدلاء وإصلاح المباني وتعديل جداول الحصص، وتحسين نظام القبول بالجامعات، وإشراك الطلاب بدرجة أكبر في عملية صنع القرار.