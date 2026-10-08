المانيا: الشرطة توقف مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في برلين

أوقفت الشرطة مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين شارك فيها عدة مئات من الأشخاص في برلين مساء اليوم الأربعاء، إثر وقوع اشتباكات وتكرار انتهاكات القيود المفروضة على المظاهرة.

وتظاهر مئات الأشخاص في برلين مساء الأربعاء، دعماً للفلسطينيين وتنديداً بالحرب في قطاع غزة بمشاركة ناشطة البيئة السويدية جريتا تونبرج في المظاهرة التي أقيمت في الذكرى السنوية الثالثة لهجمات السابع من أكتوبر التي قادتها حماس على إسرائيل.

واعتقلت قوات الشرطة أكثر من 10 أشخاص، من بينهم أشخاص قاموا برفع رموز محظورة مرتبطة بحركة حماس.

وتجمع الحشد، الذي كان مؤلفاً بمعظمه من الشباب، في ميدان أورانينبلاتس بحي كرويتسبرج في برلين، ملوحين بالأعلام الفلسطينية وحاملين اللافتات المؤيدة للفلسطينيين.

وقدر المتحدث باسم الشرطة، فلوريان نات، عدد المشاركين في البداية بنحو 700 شخص.