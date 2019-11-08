مصطفى محمد: هدفنا الأكبر هو التأهل لأوليمبياد طوكيو

أكد مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني الأوليمبي، أن الفريق هدفه الأساسي هو تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020.

واستهل المنتخب الأوليمبي بدايته في بطولة أمم إفريقيا بالفوز على مالي بهدف دون رد في المباراة التي أقُيمت مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في افتتاحية منافسات أمم إفريقيا والتي تُقام في مصر حتى 22 من نوفمبر الجاري.

وقال مصطفى خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة إن المنتخب لن يحتفل بالفوز على المالي لأن الفريق هدفه أكبر من ذلك بكثير وهو التأهل لأوليمبياد طوكيو.

وأضاف:" المباراة كانت صعبة للغاية ولكن درسنا جميع المنتخبات جيدا ونحترم جميع المنافسين ونأمل في تحقيق الفوز على جميع المنتخبات المشاركين في البطولة".

وتلعب مصر أمام غانا يوم الأثنين المقبل في ثاني مباريات المجموعة، قبل أن تختتم مرحلة المجموعات بمواجهة الكاميرون يوم الخميس المقبل.