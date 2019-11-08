مكتب رئيس الوزراء العرقي: الأفعال التي صاحبت التظاهرات في البلاد لا تمت للممارسات الديمقراطية بصلة

اعتبر مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الأفعال التي صاحبت التظاهرات بأنها لا تمت للممارسات الديمقراطية بصلة، فيما دعا المتظاهرين إلى المحافظة على سلمية التظاهرات وأعطاء صورة مشرفة ومشرقة لتفويت الفرصة على المتبرصين بالعراق شرا.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية، اليوم الجمعة، عن عبد المهدي قوله في بيان عرضه التليفزيون العراقي الرسمي، إن "التظاهرات صاحبتها أفعالا اجرامية وارهابية وبشكل واضح للعيان بغية النيل من هيبة الدولة وأضعاف مقدراتها وتستهدف شعب العراق وأمنه".

وأضاف أن "هذه الافعال لا تمت الى الممارسات الديمقراطية بصلة، مثل جريمة القتل العمد ضد المواطنين والقوات الأمنية بدون وجه حق".

ودعا البيان المتظاهرين، إلى ضرورة "الالتزام بالتظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة ليتسنى للدولة تنفيذها ونبذ الأفعال التي جرمها القانون العراقي والتعاون مع الأمن للقبض على العناصر المسيئة لهم".

كما طالب البيان المتظاهرين، بـتفويت الفرصة على المتبرصين بالعراق شراً، مشيراً إلى أن "الدولة ملتزمة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي الجرائم المذكورة".