 فناربخشه يتصدر الدوري التركي إثر الفوز على قاسم باشا - بوابة الشروق
السبت 9 نوفمبر 2019 12:03 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
النتـائـج تصويت

فناربخشه يتصدر الدوري التركي إثر الفوز على قاسم باشا

د ب أ
نشر فى : الجمعة 8 نوفمبر 2019 - 11:44 م | آخر تحديث : الجمعة 8 نوفمبر 2019 - 11:44 م

اعتلى فريق فناربخشه صدارة الدوري التركي الممتاز بعدما تغلب على قاسم باشا 3 / 2 اليوم الجمعة في افتتاح منافسات المرحلة الحادية عشر من المسابقة.

ورفع فناربخشه رصيده إلى 20 نقطة ليحتل المركز الأول بفارق نقطة واحدة أمام ألانيا سبور ونقطتين أمام سيفاس سبور وثلاث نقاط أمام ملطية سبور، انتظارا لنتائج باقي مباريات المرحلة، بينما تجمد رصيد قاسم باشا عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.

وسجل الأهداف الثلاثة لفناربخشه، فيدات موريكي (الهدفان الأول والثاني) من ضربتي جزاء في الدقيقتين السادسة و44 وسيردار عزيز في الدقيقة 59 .

بينما سجل هدفي قاسم باشا، عبد الرحمن خليلي وصيام بن يوسف في الدقيقتين 37 و56 .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك