فناربخشه يتصدر الدوري التركي إثر الفوز على قاسم باشا

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اعتلى فريق فناربخشه صدارة الدوري التركي الممتاز بعدما تغلب على قاسم باشا 3 / 2 اليوم الجمعة في افتتاح منافسات المرحلة الحادية عشر من المسابقة.

ورفع فناربخشه رصيده إلى 20 نقطة ليحتل المركز الأول بفارق نقطة واحدة أمام ألانيا سبور ونقطتين أمام سيفاس سبور وثلاث نقاط أمام ملطية سبور، انتظارا لنتائج باقي مباريات المرحلة، بينما تجمد رصيد قاسم باشا عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.

وسجل الأهداف الثلاثة لفناربخشه، فيدات موريكي (الهدفان الأول والثاني) من ضربتي جزاء في الدقيقتين السادسة و44 وسيردار عزيز في الدقيقة 59 .

بينما سجل هدفي قاسم باشا، عبد الرحمن خليلي وصيام بن يوسف في الدقيقتين 37 و56 .