برلين تؤكد مغادرة أكثر من 200 ألماني لقطاع غزة

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الأربعاء مغادرة أكثر من 200 ألماني وأفراد أسرهم من قطاع غزة.



وقالت الوزيرة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، أثناء وجودها في طوكيو لحضور قمة مجموعة السبع: "يعطي هذا الأمل في خضم الوضع الرهيب في غزة".



وأضافت: "شكرا جزيلا لشركائنا في مصر على دعمهم". وقالت إن الحكومة الألمانية ستواصل العمل "حتى يتمكن كل ألماني يريد مغادرة البلاد من القيام بذلك".



ووصلت بيربوك إلى طوكيو مساء الثلاثاء لحضور اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع.



ودعت بيربوك مجددا إلى وقف إطلاق النار الإنساني في حرب غزة للتخفيف من محنة المدنيين هناك.



وكتبت على موقع إكس: "لا تترك الصور من غزة أحدا غير مبال، وهذا هو السبب في أنني أقوم بحملة قوية لصالح وقف إطلاق النار الإنساني".



وقالت الوزيرة الألمانية إنها "عقدت اجتماعات لا حصر لها وتحدثت إلى جميع الشركاء حول كيفية تحقيق وقف إطلاق نار إنساني في نهاية المطاف، سواء من حيث الوقت أو الجغرافيا".



وأضافت: "يجب أن يصبح هذا ملموسا الآن".



ويحتاج السكان في غزة إلى الماء والخبز والرعاية الطبية. وقالت بيربوك إنه يجب علاج المصابين بجروح خطيرة.



وناقش وزراء خارجية مجموعة السبع الحرب في الشرق الأوسط والوضع الإنساني في قطاع غزة مساء الاثنين، لكنهم لم يدلوا ببيان رسمي.



وأكدت وزيرتا خارجية ألمانيا واليابان أهمية التعاون في ضوء الحربين في غزة وأوكرانيا والتحديات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.



وقالت بيربوك اليوم الأربعاء في بداية المحادثات الثنائية مع نظيرتها اليابانية يوكو كاميكاوا في العاصمة طوكيو: "هذه ليست أوقاتا سهلة بالنسبة لمجموعة السبع".



وقالت كاميكاوا: "نسعى إلى مواصلة العمل معا بشكل وثيق بين اليابان وألمانيا، وكذلك بين مجموعة السبع الكبار للرد على الوضع الحرج في إسرائيل وفلسطين، والعدوان الروسي على أوكرانيا، وكذلك بشأن الجهود الرامية إلى جعل منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة".