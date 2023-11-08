الوحدات المحلية ببني سويف تكثف جهودها لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

نفذت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة بني سويف، عدد من الأنشطة الميدانية لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وحملات للنظافة ورفع الإشغالات.

وأسفرت الجهود التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف تحت إشراف الأستاذ هاني الجويلي رئيس المدينة، عن رفع القمامة والمخلفات بطريقي الفيوم القديم والجديد وشارع عبد السلام عارف وشارع صفية زغلول ومنطقة أبراج الأوقاف وصلاح سالم وشارع أحمد حجازي وشارع سيف الدين وشارع حلمي الملط وكورنيش النيل وطريق السادات، كما تم قص وتهذيب أفرع الأشجار والمساحات الخضراء بمناطق متفرقة من المدينة، بينما تم إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بمنطقة الأزهري، وإزالة 18 حالة في المهد على مساحات متفرقة من الأرض الزراعية بزمام قرى باروط وإبشنا ومحيي الدين.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة حمادة راضي رئيس المركز جهودها اليومية في رفع تراكمات القمامة، حيث تم رفع 210 أطنان قمامة من شوارع المدينة وقريتي جزيرة المساعدة وزاوية المصلوب، ودائرة مجلس قروي الميمون وأبوصير الملق وقمن العروس وإطواب وإنفسط وميدوم، هذا بالإضافة إلى إزالة التعديات -في مهدها- على الأرض الزراعية، والتي أسفرت عن إزالة 68 حالة على مساحة 2 فدانا و 16 قيراطا بعدد من قرى المركز.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر تحت إشراف علي يوسف، بتنفيذ حملة لرفع المخلقات وتراكمات القمامة أسفرت عن نقل 80 طن قمامة من المحطة الوسيطة بالمدينة إلى مصنع التدوير بالمنطقة الصناعية كوم أبو راضي، وتمهيد وتسوية طريق الجيزاوي بالحمام لتوسعته حتى نهاية الطريق التابع لقرية منشاه هديب، في حين تمت أعمال النظافة بشارع جمال عبد الناصر وشارع المركز الجديد وشارع الجيش وشارع أبو بكر الصديق وشارع المستودع وشارع المؤسسة الإيوائية وشارع شجرة الدر، وإزالة في المهد لعدة حالات تعد على الأرض الزراعية بقرى المركز.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف للأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة بأهمية رفع إشغالات الطريق العام واستمرار أعمال النظافة والتجميل اليومية، وإزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية في مهدها.