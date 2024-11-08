ماريسكا: لاعبو تشيلسي أظهروا احترافيتهم وجديتهم

أشاد إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي، بالعقلية الصحيحة التي تعامل بها لاعبوه خلال لقاء الفريق مع ضيفه إف سي نوح الأرميني في دوري المؤتمر.

وحقق تشيلسي انتصارا كاسحا 8-0 أمس الخميس، في الجولة الثالثة بمرحلة الدوري للمسابقة القارية، ليتربع الفريق اللندني على القمة برصيد 9 نقاط.

ورغم النتيجة المذهلة، كان ماريسكا حريصًا على الإشادة بأداء فريقه الذي منحه أعظم قدر من الرضا، حيث قال عقب المباراة "لقد أظهر اللاعبون مرة أخرى مدى احترافيتهم وجديتهم".

وأضاف "من السهل أن تغفو أو تسقط في هذا النوع من المباريات. كرة القدم مليئة بالمفاجآت، ما طلبته منهم قبل اللقاء هو إظهار مدى جديتنا واحترافنا، وأظهروا ذلك بالفعل".

وأوضح ماريسكا في حديثه الذي نقله الموقع الرسمي لتشيلسي "إذا كنتم تتذكرون، في أول 5 دقائق استقبلنا فرصة، كان من الممكن أن تتغير مجريات المباراة تماما إذا تلقينا هدفا. يجب أن تكون دائمًا في حالة تركيز. لا يمكنك الاستسلام".

وشدد "إنها رسالة مهمة لنا جميعا. إذا لم تكن مستعدا ذهنيا، ربما تخسر بسهولة أمام أي فريق. أهم شيء هو أننا جادون. هذا ما كنا بحاجة لإظهاره".

ومنح ماريسكا، أول ظهور كامل لتيريك جورج، وكذلك أول مشاركة مع تشيلسي لصامويل راك ساكاي، وأحرز مارك جويو، باكورة أهدافه مع الفريق.

وأشار "كان تيريك جيدًا جدًا. قلت قبل المباراة ربما مع اللاعبين الشباب أحيانًا يكون من الأفضل إخبارهم في اليوم السابق حتى يتمكنوا من الاستعداد، ولكن مع البعض من الأفضل إبلاغهم قبل وقت قصير من انطلاق اللقاء حتى لا يشعروا بالتوتر".

وكشف ماريسكا "كنا نعلم بالفعل أن تيريك سيبدأ اللقاء، لذلك أخبرته قبل ساعتين فقط من المباراة. لقد كان جيدا للغاية".

واختتم "كان سام راك ساكاي جيدا أيضا عندما كان يلعب في عمق الملعب، وأنا سعيد للغاية من أجل مارك جويو لأنه سجل هدفا. لم يحصل على دقائق كثيرة معنا هذا الموسم، لكنه يعمل بجد".