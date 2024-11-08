حسين فهمي: أفلام مهرجان القاهرة تصل هذا العام للجمهور في أكتوبر والتجمع

قال الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، إن المهرجان في الدورة 45 أخذ خطوات لتوسع عروض الأفلام في مناطق أبعد من وسط القاهرة، إلى المدن السكنية الجديدة على أطراف القاهرة، مثل السادس من أكتوبر والتجمع الخامس.

وأكد فهمي في تصريحات صحفية، أنها خطوة مهمة جدا وضرورية حتى يصل المهرجان إلى فئات اوسع من الجمهور خاصة هؤلاء الذين لم تعد منطقة وسط القاهرة تمثل المركز الحيوي بالنسبة لهم مع توسع المدينة.

وأوضح أنه مهتم بدعم الشباب من صناع وطلاب السينما؛ ليس الآن فقط، بل منذ ترأس المهرجان لأربع دورات متتالية من عام 1998 وحتى 2001، واستمر هذا النهج عندما عاد لتولي المهرجان مرة أخرى في العام 2022.

ولفت إلى أنه كان طالبًا في معهد السينما يومًا ما، وكان يحضر المهرجان ويشاهد الأفلام، لذلك عندما رئاسة المهرجان في الفترة الأولى حرص على إرسال أفلام المهرجان لطلبة المعهد، حيث كانت تُعرض في قاعة سيد درويش، كما يحرص على توفير تذاكر مخفضة لطلاب معهد السينما وطلاب الجامعات عمومًا، وتقديم كل التسهيلات لمن يهتمون بصناعة السينما ويرغبون في مشاهدة أفلام من ثقافات مختلفة حول العالم.

وتابع: "هذا هو ما يهمنا كإدارة المهرجان؛ أن يكون استعراضًا لثقافات متنوعة من جميع أنحاء العالم، ونافذة على أفلام مميزة تختلف عن تلك التي تُعرض في القاعات طوال العام. إنها فرصة ثقافية وفنية مكثفة نحرص على أن يستفيد منها الشباب عامةً وليس فقط طلاب وصناع السينما".