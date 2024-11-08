أحمد عاطف يقود هجوم مودرن سبورت أمام بتروجت في الدوري

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أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق بتروجت بمسابقة دوري نايل.

ويحل بعد قليل وفي تمام الخامسة مساءً فريق مودرن سبورت ضيفًا على نظيره فريق بتروجت على ملعب ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري نايل.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل ، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد، محمد دسوقي، عبد الرحمن شيكا، علي زعزع

هجوم: أحمد عاطف ، ايبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى ، باسم علي ، عبد الله حافظ، فيجيري ، أميسي ، خالد رضا ، محمد صبري ، ابراهيم اجاسا، محمد مسعد