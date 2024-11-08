تعرف على وجهة موديست المقبلة بعد رحيله عن الأهلي

تحدث تقارير صحفية ألمانية عن إمكانية عودة لاعب فريق الأهلي السابق، أنتوني موديست، إلى الدوري الألماني من جديد، في صفقة مجانية بعد رحيله عن «الشياطين الحمر».

كان موديست قد لعب في صفوف الأهلي المصري في الفترة بين سبتمبر 2023 ويوليو 2024.

وشارك اللاعب الفرنسي في 31 مباراة في مختلف المسابقات بقميص الأهلي، وسجل 6 وصنع 4، قبل رحيله حيث أصبح متاحًا بالمجان في الوقت الحالي.

وذكرت شبكة «سكاي ألمانيا» أن موديست قد يعود إلى الدوري الألماني الدرجة الثانية، من بوابة نادي شالكه.

وأوضحت أن شالكه يبحث عن خيارات هجومية لتعزيز صفوف الفريق، في ظل معاناة لاعب الفريق إميل هويلوند من مشاكل على صعيد وتر أخيل، والتي تجبره على إبطاء وتيرته.

ولم يشارك الشقيق الأصغر للاعب مانشستر يونايتد، راسموس هويلوند، إلا في 114 دقيقة بقميص شالكه حتى الآن.

وأشارت إلى أن ذلك الأمر دفع مسؤولي شالكه إلى التفكير في تعزيزات فورية للهجوم، حيث أن أحد الخيارات المتاحة حاليًا هو موديست.

وأفادت أن اللاعب صاحب الـ36 عامًا، والذي كان بدون نادِ منذ الصيف، يمكنه أن ينضم قريبًا إلى شالكه، رغم أنه غير من المعروف مدى لياقته في الوقت الحالي.

وسبق أن لعب موديست في الدوري الألماني الدرجة الأولى «البوندسليجا» وتحديدًا مع كل من هوفنهايم، كولن وبوروسيا دورتموند.